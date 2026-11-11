РИА Новости: подозреваемый в убийстве своих родителей ростовчанин оказался ранее судим

Фото: МАХ/"Следком"

Мужчина, которого подозревают в убийстве пожилых родителей в Ростове-на-Дону, уже имел судимость за убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Ростовской области.

Собеседник журналистов подчеркнул, что фигурант официально нигде не работал и подрабатывал таксистом.

По версии правоохранителей, убийство произошло в 20-х числах сентября. Таким образом, тела пожилых супругов, обнаруженные в морозильной камере, могли находиться там около 1,5 месяца.

Страшная находка была сделана в одной из квартир в Ростове-на-Дону 11 ноября. Подозреваемым в убийстве оказался 49-летний сын супружеской пары, его еще разыскивают. По данному факту возбудили уголовное дело.

