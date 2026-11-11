Хостер SpaceWeb заявил о технических проблемах на части своих серверов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Хостинг-провайдер SpaceWeb, входящий в группу ИТ-компаний "Рунити", испытывает "повышенную нагрузку" на части своих серверов. Об этом сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

У клиентов могут возникать проблемы с доступностью сайтов, а также с панелью управления и файловым менеджером. Окончательно устранить проблему провайдер обещает в течение нескольких дней, первично же – 11–12 ноября.

Ранее россияне пожаловались на проблемы в работе "Ростелекома". Сбой начался в 12:40 по московскому времени 11 ноября. Число жалоб достигло 2,5 тысячи, но по состоянию на 14:39 их количество уменьшилось до 273. Пользователи рассказали о проблемах в работе самого сервиса, сбое мобильного приложения, сайта и личного кабинета.

До этого неполадки произошли в работе нейросети DeepSeek. Количество жалоб достигало 1,9 тысячи. Люди указывали на неполадки в работе сервера, а также на долгое ожидание ответов нейросети в чате. Большинство жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Самарской и Московской областей.