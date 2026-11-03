Сбой произошел в работе DeepSeek

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи из Москвы и других регионов России сообщают о сбоях в работе нейросети DeepSeek. Об этом свидетельствуют данные детектора по отслеживанию сбоев в интернете Detector404.

Проблемы в работе сервиса начались в 12:05 по московскому времени. За сутки количество жалоб достигло 1,9 тысячи. При этом за последний час поступило 1,6 тысячи обращений.

Пользователи жалуются на проблемы с работой сервера, а также на долгое ожидание ответов нейросети в чате. Больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Свердловской, Самарской и Московской областей.

Ранее сбой произошелв работе платежного сервиса "Яндекс Пэй". Больше всего о неполадках сообщали жители Москвы, Самарской области, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Пользователи жаловались на отсутствие уведомлений и невозможность осуществления переводов на счет. Кроме того, перестали отображаться средства, ранее зачисленные на карту "Яндекс Пэй". Спустя время специалисты устранили сбой в работе сервиса.

