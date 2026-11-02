Сбой в "Яндекс Пэй" устранен

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Специалисты "Яндекс Пэй" устранили сбой в работе сервиса, сообщили в пресс-службе компании.

Там отметили, что у ряда пользователей возникали временные трудности с доступом к сервису, однако они были устранены. Сейчас "Яндекс Пэй" работает в штатном режиме.

О сбое в работе платежного сервиса стало известно днем 2 ноября. Чаще всего о перебоях сообщали жители Москвы, Самарской области, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Среди жалоб – отсутствие уведомлений и невозможность осуществления переводов на счет. Кроме того, перестали отображаться средства, ранее зачисленные на карту "Яндекс Пэй". В пресс-службе указывали, что специалисты приступили к устранению неполадок.

Российский сегмент интернета столкнулся с проблемами из-за сбоя у хостинг-провайдера Beget в ночь на 2 ноября. В частности, стали недоступны порталы администрации Нарьян-Мара, "Честный знак" и более 400 других сайтов. Кроме того, с масштабным сбоем из-за аварии у провайдера столкнулся каршеринг BelkaCar.

