В "Яндекс Пэй" работают над устранением сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты платежного сервиса "Яндекс Пэй" уже приступили к устранению неполадок, которые возникли на фоне сбоя в работе платформы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ресурса.

В компании подтвердили, что у ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к сервису.

О сбое в "Яндекс Пэй" стало известно днем 2 ноября. Чаще всего о проблемах сообщали жители Москвы, Самарской области, Подмосковья и Санкт-Петербурга.

Клиенты жаловались на отсутствие уведомлений и невозможность переводов на счет. Кроме того, ранее переведенные на карту "Яндекс Пэй" средства перестали отображаться на счете.

Российский сегмент интернета столкнулся с проблемами из-за сбоя на стороне хостинг-провайдера Beget, который произошел в ночь на 2 ноября. В частности, оказались недоступны порталы администрации Нарьян-Мара, "Честный знак" и еще более 400 сайтов. Кроме того, с масштабным сбоем из-за аварии у провайдера столкнулся каршеринг BelkaCar.