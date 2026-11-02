"Честный знак" восстановил работу информационного сайта после сбоя

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Информационный сайт системы маркировки "Честный знак" снова работает в штатном режиме после перебоев из-за проблем на стороне хостинг-провайдера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора "Честного знака".

"В данный момент работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена", – сообщили в ЦРПТ.

Сама система маркировки "Честный знак" работает стабильно. Личный кабинет участника товарооборота и сама система маркировки функционируют в штатном режиме.

"Работа бизнеса и продажа маркированных товаров не была нарушена", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее с доступом к информационному сайту наблюдались перебои. Отмечалось, что из-за этого сайт, где публикуются новости компании, не открывался.

Причиной перебоев стали проблемы на стороне хостинг-провайдера Beget. В компании назвали случившееся "крупным инцидентом", который затронул "все уровни архитектуры". Причины случившегося не уточнялись.