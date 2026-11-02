02 ноября, 14:28Технологии
"Честный знак" восстановил работу информационного сайта после сбоя
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Информационный сайт системы маркировки "Честный знак" снова работает в штатном режиме после перебоев из-за проблем на стороне хостинг-провайдера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора "Честного знака".
"В данный момент работа информационного портала честныйзнак.рф полностью восстановлена", – сообщили в ЦРПТ.
Сама система маркировки "Честный знак" работает стабильно. Личный кабинет участника товарооборота и сама система маркировки функционируют в штатном режиме.
"Работа бизнеса и продажа маркированных товаров не была нарушена", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее с доступом к информационному сайту наблюдались перебои. Отмечалось, что из-за этого сайт, где публикуются новости компании, не открывался.
Причиной перебоев стали проблемы на стороне хостинг-провайдера Beget. В компании назвали случившееся "крупным инцидентом", который затронул "все уровни архитектуры". Причины случившегося не уточнялись.