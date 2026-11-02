Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 13:52

Технологии

Сбой произошел в каршеринге BelkaCar из-за аварии у провайдера Beget

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каршеринг BelkaCar столкнулся с масштабным сбоем из-за аварии у российского облачного провайдера и регистратора Beget. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В компании уточнили, что Beget отвечает за связь приложения с серверами. Инженеры подрядчика уже восстанавливают системы в дата-центрах, но для полного решения проблемы требуется время.

Сбой у хостинг-провайдера Beget произошел 2 ноября. Из-за этого сайты российского сегмента интернета столкнулись с проблемами. Трудности наблюдались у системы "Честный знак" и еще более 400 ресурсов. В компании подтвердили "крупный инцидент", который затронул "все уровни архитектуры", однако причины случившегося не назвали.

"Честный знак" при этом продолжил работать в штатном режиме. Сбой затронул информационный сайт.

Массовый сбой у провайдера Beget затронул российские сайты и серверы

Читайте также


технологии

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика