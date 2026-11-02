Сбой произошел в каршеринге BelkaCar из-за аварии у провайдера Beget

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каршеринг BelkaCar столкнулся с масштабным сбоем из-за аварии у российского облачного провайдера и регистратора Beget. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

В компании уточнили, что Beget отвечает за связь приложения с серверами. Инженеры подрядчика уже восстанавливают системы в дата-центрах, но для полного решения проблемы требуется время.

Сбой у хостинг-провайдера Beget произошел 2 ноября. Из-за этого сайты российского сегмента интернета столкнулись с проблемами. Трудности наблюдались у системы "Честный знак" и еще более 400 ресурсов. В компании подтвердили "крупный инцидент", который затронул "все уровни архитектуры", однако причины случившегося не назвали.

"Честный знак" при этом продолжил работать в штатном режиме. Сбой затронул информационный сайт.