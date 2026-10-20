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20 октября, 10:21

Экономика

В РФ предложили ввести аварийный режим торговли при сбоях госинформсистем

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение о создании специального режима, который позволит бизнесу продолжать продажи, отгрузки товаров и оказание услуг при временной недоступности государственных информационных систем, реестров, облачных сервисов и каналов связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

В частности, ассоциация предлагает разрешить перенос сроков обязательных цифровых интеграций, подачи отчетности и ответов на запросы госорганов. Также на время восстановления инфраструктуры предлагается автоматически продлевать действие лицензий, разрешений и аккредитаций, срок которых истекает.

Отдельный порядок АКИТ предлагает установить для расчетов – бизнес сможет проводить фискализацию позднее, а затем передавать сведения оператору фискальных данных. При этом компании не должны штрафовать за просрочку, если исполнить обязательства вовремя помешал сбой, а после восстановления систем все требования были выполнены.

Для работы с ЕГАИС, ФГИС "ВетИС" и другими обязательными реестрами ассоциация предлагает предусмотреть временные альтернативные способы оформления и передачи документов. Такой механизм, по мнению АКИТ, должен учитывать действующие ограничения на оборот отдельных товаров.

В случае недоступности обязательных онлайн-проверок и передачи информации в государственные системы компании и индивидуальные предприниматели смогут продолжать продажи, отгрузки и оказание услуг. Необходимые сведения при этом следует фиксировать, а после восстановления инфраструктуры – направлять в госорганы.

Запускать и отменять аварийный режим предлагается уполномоченному органу после подтверждения инцидента. АКИТ просит профильные ведомства обсудить инициативы с представителями отрасли и, если они будут поддержаны, представить соответствующие предложения правительству России.

Ранее вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что Россия намерена возобновить переговоры о создании в Москве региональной платформы обмена знаниями на базе Всемирного банка. По его словам, площадка будет полезна России, странам региона и глобального Юга. Оверчук отметил, что Россия больше не является заемщиком Всемирного банка и теперь может делиться собственным опытом с другими государствами.

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