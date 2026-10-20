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20 октября, 11:36

Происшествия

В троллейбусном парке в Ялте подпорная стена рухнула из-за паводковых вод

Фото: МАХ/"ГУ МЧС России по Республике Крым"

В Ялте на территории троллейбусного парка на Южнобережном шоссе обрушилась подпорная стена. Причиной стали паводковые воды, уровень воды на этом участке достигает 50 сантиметров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, самой сложной остается обстановка в поселке городского типа Кореиз. Всего там с 19 по 20 октября зарегистрировали три происшествия, включая инцидент на Южнобережном шоссе.

Также вода вышла из русла реки Узень-Чешме в районе улицы Родниковой и обрушилась еще одна подпорная стена на улице Токмаковых.

На юге полуострова и в горных районах во вторник утром и в первой половине дня продолжаются очень сильные дожди, добавили в МЧС.

Ранее в поселке Кореиз спасатели эвакуировали в безопасное место пятерых человек, включая 11-летнюю девочку. Река в поселке вышла из берегов, разрушив подпорные стены и русло. Кроме того, оказались затоплены несколько домовладений.

За сутки на плато Ай-Петри выпало три месячных нормы осадков, в Ялте – две. Работу спасателей осложняют дождь и ветер.

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