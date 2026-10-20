Скрывавшийся от полиции подросток на квадроцикле устроил ДТП в Зеленограде

Фото: MAX/"Ирина Волк"

В Зеленограде задержали 14-летнего местного жителя, который пытался уйти от преследования на квадроцикле и повредил припаркованную машину, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспекторы обратили внимание на водителя квадроцикла на городской улице. Законное требование об остановке он проигнорировал и поехал дальше. Во время погони подросток неоднократно нарушал правила дорожного движения, а затем наехал на стоявший автомобиль. Вскоре он бросил квадроцикл и попробовал скрыться, но его задержали.

В отношении законных представителей юного водителя были составлены административные протоколы. Собранные материалы проверки передали в следственные органы, чтобы дать дальнейшую правовую оценку. С подростком провели профилактическую беседу.

Еще один случай с риском для жизни детей выявили в Ленинградской области. Там полицейские установили трех юных зацеперов. Сообщение о людях в межвагонном пространстве в момент отправления поезда поступило в дежурную часть линейного отдела полиции. Машинист применил экстренное торможение, и подростки убежали.

Оперативно выяснили, кто нарушил правила: два мальчика 12 и 14 лет и девочка 11 лет. Они признались, что уже не раз проезжали на поездах таким способом. На законных представителей всех троих также составили административные протоколы, а с ребятами провели профилактические беседы.

Ранее в Кисловодске шестилетняя девочка угнала служебный автомобиль городской эксплуатирующей службы, оставленный с включенным зажиганием, и врезалась в дерево. Оказалось, что сотрудник службы ненадолго оставил машину, чтобы забрать инструменты из подсобного помещения и отправиться на объект по уборке. В этот момент ребенок сел в автомобиль.

После происшествия сотрудник сразу вызвал скорую. Серьезных угроз здоровью девочки нет, но есть увечья на голове и ссадины на руках.

