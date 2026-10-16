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16 октября, 10:21

Происшествия

В Кисловодске девочка угнала служебную машину и врезалась в дерево

Фото: MAX/"Госавтоинспекция Ставрополья"

В Кисловодске шестилетняя девочка угнала служебный автомобиль городской эксплуатирующей службы, оставленный с включенным зажиганием, и врезалась в дерево. Об этом ТАСС сообщил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, сотрудник службы ненадолго покинул машину, чтобы забрать из подсобного помещения инструменты и отправиться на объект по уборке. В тот момент ребенок сел в автомобиль.

После случившегося сотрудник сразу вызвал скорую помощь. Серьезных угроз здоровью девочки нет. При этом есть увечья на голове и ссадины на руках, указал Моисеев.

Ранее подросток сел в автомобиль родителей и попал в ДТП с городе Охе Сахалинской области. 13-летний мальчик взял ключи от Toyota Mark II ночью, пока родители спали. После этого он вместе с двумя друзьями 14 и 15 лет поехал кататься по городу.

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