Число новых случаев рака в России может вырасти на 15,9% к 2050 году

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Число новых случаев злокачественных новообразований в России к 2050 году может увеличиться на 15,9%. Прогноз представила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов, сообщили в ведомстве.

По данным презентации, которую показала Каракулина, рост заболеваемости ожидается и в мировом масштабе. ВОЗ прогнозирует увеличение числа новых случаев онкологических заболеваний по всему миру, при этом в России показатель окажется ниже общемирового.

Каракулина отметила, что представленные цифры основаны на расчетах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Точные сроки и механизмы возможного роста заболеваемости в ходе выступления не уточнялись.

Ранее в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина подсчитали, что рак молочной железы составляет примерно 13–15% от всех злокачественных новообразований в стране. Только за прошлый год его впервые выявили у более чем 85 тысяч женщин, хотя еще двадцать лет назад речь шла о примерно 65 тысячах случаев в год.