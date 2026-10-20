Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 12:25

Общество

Число новых случаев рака в России может вырасти на 15,9% к 2050 году

Фото: depositphotos/sudok1​

Число новых случаев злокачественных новообразований в России к 2050 году может увеличиться на 15,9%. Прогноз представила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Екатерина Каракулина на Всероссийском конгрессе онкопациентов, сообщили в ведомстве.

По данным презентации, которую показала Каракулина, рост заболеваемости ожидается и в мировом масштабе. ВОЗ прогнозирует увеличение числа новых случаев онкологических заболеваний по всему миру, при этом в России показатель окажется ниже общемирового.

Каракулина отметила, что представленные цифры основаны на расчетах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Точные сроки и механизмы возможного роста заболеваемости в ходе выступления не уточнялись.

Ранее в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина подсчитали, что рак молочной железы составляет примерно 13–15% от всех злокачественных новообразований в стране. Только за прошлый год его впервые выявили у более чем 85 тысяч женщин, хотя еще двадцать лет назад речь шла о примерно 65 тысячах случаев в год.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика