АТОР: отмены туров россиян в Париж из-за протестов носят единичный характер

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Аннулирование запланированных россиянами туров в Париж на фоне произошедших беспорядков носят единичный характер. Об этом говорится в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России.

Как отметили представители туроператора "Русский экспресс", абсолютное большинство поездок туристов проходят в плановом режиме.

"От клиентов, уже находящихся в стране, запросов и жалоб в связи с ситуацией не поступает. Туроператор и принимающие партнеры держат руку на пульсе и находятся в постоянном контакте с туристами для обеспечения безопасного и комфортного отдыха", – добавили там.

По мнению представителей туроператора, в Париже сейчас спокойная обстановка, ограждения были сняты.

В свою очередь, туроператор PAC Group заявил, что экскурсии в Париже проходят по плану, дорожное движение осуществляется по привычным маршрутам. Однако в отдельных районах города ограничено передвижение с 23:00 до 06:00, а с 20:00 действует запрет на массовые собрания.

Акции протеста начались во Франции 17 октября. В некоторых городах они переросли с столкновения с правоохранителями. В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек, пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого премьер-министр страны Себастьян Лекорню распорядился ввести частичный комендантский час в центрах отдельных французских городов. В частности, его ввели в Париже на площади Республики, а также на нескольких улицах квартала Ле-Аль в историческом I округе.