Премьер Франции поручил ввести частичный комендантский час в некоторых городах

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Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню поручил ввести частичный комендантский час в центрах некоторых городов страны из-за беспорядков. Об этом он заявил в эфире телеканала TF1.

"Я поручил префектам ввести сегодня вечером (19 октября 2026 года. – Прим. ред.) комендантский час. Он будет частичным", – сказал политик.

Во Франции 17 октября начались акции протеста. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицией с применением слезоточивого газа.

В ходе беспорядков задержаны более 2 тысяч человек. Пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

На фоне этого глава французского МВД Лоран Нуньес подал прошение об отставке, однако президент страны Эммануэль Макрон его не принял. Лидер Франции также поручил правительству принять меры для недопущения повторения подобных ситуаций.