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19 октября, 12:04

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AFP: протестующие заблокировали вход в Лувр в Париже

Протестующие заблокировали вход в Лувр в Париже

Фото: ТАСС/Александр Васильев

Демонстранты перекрыли доступ в парижский Лувр, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на руководство музея и профсоюза.

У здания собрались участники движения в поддержку протестов французских старшеклассников – они заблокировали вход в музей.

Другими причинами массовых протестов во Франции стали недовольство населения из-за роста цен на топливо и снижение покупательной способности граждан. Накануне сообщалось, что в ходе беспорядков задержали более 2 тысяч человек.

По словам главы МВД страны Лорана Нуньеса, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, чтобы установить причастных и привлечь их к ответственности. Пострадали также свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства подготовить меры для предотвращения новых массовых беспорядков. Глава государства также поручил оценить работу разведывательных служб и повысить эффективность прогнозирования подобных событий. Макрон подчеркнул, что ждет от правительства конкретных решений.

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