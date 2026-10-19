19 октября, 10:20В мире
В Париже на фоне протестов прозвучала мелодия из "Титаника"
Фото: ТАСС/AP Photo/Emma Da Silva
В Париже во время беспорядков на улицах зазвучала музыка из фильма "Титаник". Об этом сообщает газета "Известия".
Уличный музыкант сыграл мелодию у входа в музей Лувр, под аркой. Прохожие в это время проходили мимо без тревоги, а на других улицах приводили в порядок разбитые витрины магазинов.
По мнению местного жителя Манко, участникам беспорядков лучше было бы отправиться на учебу. Происходящее он сравнил с игрой, где демонстранты намеренно пугают друг друга и сотрудников правоохранительных органов.
"Возможно, некоторые немного злоупотребляют ситуацией: приходят сюда исключительно ради погромов, чтобы мешать окружающим и просто почувствовать, что они чего-то стоят", – предположил собеседник журналистов.
В последние недели во Франции проходят сотни акций протеста. В нескольких городах демонстрации переросли в столкновения с полицией с применением слезоточивого газа.
В ходе беспорядков правоохранители задержали более 2 тысяч человек. Пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.
СМИ сообщили, что на фоне протестов министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал прошение об отставке. Тем не менее французский президент Эммануэль Макрон его не принял.
Полиция применила слезоточивый газ против участников акции во Франции