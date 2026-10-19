В Париже на фоне протестов прозвучала мелодия из "Титаника"

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В Париже во время беспорядков на улицах зазвучала музыка из фильма "Титаник". Об этом сообщает газета "Известия".

Уличный музыкант сыграл мелодию у входа в музей Лувр, под аркой. Прохожие в это время проходили мимо без тревоги, а на других улицах приводили в порядок разбитые витрины магазинов.

По мнению местного жителя Манко, участникам беспорядков лучше было бы отправиться на учебу. Происходящее он сравнил с игрой, где демонстранты намеренно пугают друг друга и сотрудников правоохранительных органов.

"Возможно, некоторые немного злоупотребляют ситуацией: приходят сюда исключительно ради погромов, чтобы мешать окружающим и просто почувствовать, что они чего-то стоят", – предположил собеседник журналистов.

В последние недели во Франции проходят сотни акций протеста. В нескольких городах демонстрации переросли в столкновения с полицией с применением слезоточивого газа.

В ходе беспорядков правоохранители задержали более 2 тысяч человек. Пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

СМИ сообщили, что на фоне протестов министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал прошение об отставке. Тем не менее французский президент Эммануэль Макрон его не принял.