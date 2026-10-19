BFMTV: Макрон не принял отставку главы МВД Франции на фоне протестов

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Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал прошение об отставке на фоне протестов в стране, однако президент Эммануэль Макрон его не принял. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По данным телеканала, глава государства при этом указал на "недостатки в прогнозировании и разведке", которые привели к всплеску насилия 17 октября.

Кроме того, Макрон поручил Нуньесу внедрить новые методы действий сил внутренней безопасности в борьбе с хулиганами.

Во Франции проходят сотни акций протеста. В нескольких городах демонстрации переросли в столкновения с полицией с применением слезоточивого газа.

В Марселе участники акций перекрывали улицы, разгромили участок муниципальной полиции и ворвались в здание мэрии, повредив имущество. Также сообщалось о погромах магазинов.

В ходе беспорядков во Франции задержали более 2 тысяч человек. По словам Нуньеса, правоохранители устанавливают причастных к погромам для последующего привлечения к ответственности.