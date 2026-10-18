Число задержанных во время беспорядков во Франции превысило 2 тысячи человек

Фото: AP/Emma Da Silva

Во Франции в ходе беспорядков задержали более 2 тысяч человек, сообщил глава МВД Лоран Нуньес в соцсети X.

По его словам, правоохранительные органы расследуют произошедшее, чтобы установить виновных и привлечь их к суду. В результате беспорядков также пострадали свыше 600 полицейских, жандармов и пожарных.

Массовые протесты во Франции проходят на фоне недовольства ростом цен на топливо и снижением покупательной способности населения. Накануне сообщалось, что к протестам намеревались присоединиться таксисты, медработники, строители, профсоюзные активисты, старшеклассники и бывшие участники движения "желтых жилетов".

В ходе демонстраций в Париже и других городах произошли столкновения с полицией, которая применяла слезоточивый газ. В Марселе участники акций перекрыли бульвар Прадо, разгромили участок муниципальной полиции и проникли в здание мэрии, устроив пожар на первом этаже. Также сообщалось о разграблении нескольких магазинов.

