Протесты старшеклассников во Франции привели к ущербу на десятки миллионов евро

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Ущерб от протестных акций старшеклассников во Франции составил десятки миллионов евро. Данные оценки привели власти трех регионов страны.

В Оверни-Роне-Альпах ущерб оценивается в 25–30 миллионов евро, в Парижском регионе – примерно в 7 миллионов, а в Гранд-Эсте – почти в 1 миллион евро.

Одновременно с этим, как сообщил глава МВД страны Лоран Нуньес в эфире TF1, с начала недели во Франции задержали более 5 тысяч человек, участвовавших в протестах.

По словам министра, в пятницу, 2 октября число задержанных составило 1 747, днем ранее правоохранители доставили в отделы 1 954 участника акций. При этом 85% задержанных, по данным министра, были несовершеннолетними.

Нуньес добавил, что протесты затронули 735 школ. В 158 учебных заведениях ситуация сопровождалась беспорядками.

29 сентября по пригородам Парижа прокатились массовые беспорядки, в которые переросли акции старшеклассников. Погромы затронули 15 лицеев региона Иль-де-Франс, пострадали 20 человек, а работа 40 школ оказалась парализована. На фоне инцидента во Франции приняли решение о созыве антикризисного штаба.