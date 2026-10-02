Путин встретился с губернатором Челябинской области

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Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки президента РФ, в ходе которой он на полигоне "Чебаркульский" наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений "Центр-2026".

Путин в ходе поездки на полигон заявил, что главная цель учений – совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии. По его словам, участники на практике применяют новое вооружение и технику, все задачи выполняются с учетом опыта СВО.

В активной фазе учений участвуют более 6 тысяч военных из России и 6 иностранных государств, а также подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Всего задействованы 47 тысяч человек, 2 тысячи единиц вооружения, 90 летательных аппаратов, 77 кораблей и судов.

Свои контингенты направили Белоруссия, КНР, Киргизия, Монголия, Таджикистан и Пакистан. Казахстан и Конго представлены оперативными группами. В качестве наблюдателей участвуют представители 41 государства. Сами учения проходят с 28 сентября по 3 октября. В Кремле говорили, что эти маневры плановые и не связаны с вызовами, возникающими у границ России.

