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02 октября, 18:02

Экономика

В России курьеры могут потерять до 70% дохода с октября

Фото: depositphotos/Milkos

С 1 октября 2026 года курьеры в доставке еды, работающие только на одного заказчика, могут потерять до 70% дохода. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал основатель одной федеральной сети доставки пиццы и роллов Дмитрий Инякин.

Причина в законе о платформенной экономике, который ограничивает работу самозанятого или ИП на одного заказчика 60 часами в месяц. Если лимит нарушался каждый месяц в течение полугода, оператор платформы обязан автоматически заблокировать выдачу новых заказов на два месяца.

Для тех, кто привык брать заказы только у одного заказчика, это означает сокращение дохода в 3–4 раза. Курьер в теории может распределить часы, сотрудничая с разными заказчиками, однако на практике это бывает сложно.

"Разные приложения, нестыковка логистики, потери времени на переключение. В малых городах такой возможности может не быть совсем", – отметил Инякин.

Из-за нехватки курьеров агрегаторы начнут активнее конкурировать за работников. Крупные сервисы могут заняться хантингом так называемых легальных часов: вводить бонусы и повышенные ставки, чтобы курьер отработал максимум именно у них. Лучшие условия за 50–60 часов работы у одного заказчика позволят привлечь самых опытных исполнителей.

Альтернативой остается трудовой договор. В штате нет лимита в 60 часов, но есть больничные, отпуск и страховка. Отдельная тема – возврат к схемам с подставными ИП. С 5 июля 2025 года за регистрацию физлица в качестве ИП через подставных лиц введена уголовная ответственность. В такси такие схемы были популярны, однако сейчас риск вырос в разы. Массового возврата к серым схемам ждать не стоит, сказал Инякин.

Кроме того, если курьер оформит добровольное медицинское страхование или договор с негосударственным пенсионным фондом, платформа обязана ежемесячно предоставлять преференции – не менее 2,9% от дохода. При заработке 50 тысяч рублей в месяц бонус составит около 1 450 рублей, за год – примерно 17 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что курьеры в Москве совершают более 750 тысяч поездок в сутки. Всего в столице работают 135 тысяч курьеров. Из них 36 тысяч наблюдаются на столичных дорогах ежедневно. Сервисами доставки, в свою очередь, пользуются 80% москвичей, что свидетельствует о максимальной востребованности сервиса. Кроме того, каждый пятый житель столицы совершает покупки онлайн.

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