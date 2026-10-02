02 октября, 17:28Политика
Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизтоплива
Фото: depositphotos/minervastock
Европейские страны согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
"Это начнется незамедлительно", – говорится в публикации.
Ранее СМИ писали, что в мире наступил глобальный топливный кризис. Коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны.
На фоне рекордных цен на дизтопливо в США Трамп допускал возможность запрета на экспорт данного вида топлива. По его словам, Вашингтон "очень серьезно" об этом раздумывает.