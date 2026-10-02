Трамп заявил, что страны Европы согласились высвободить значительные объемы дизтоплива

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Европейские страны согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Это начнется незамедлительно", – говорится в публикации.

Ранее СМИ писали, что в мире наступил глобальный топливный кризис. Коммерческие запасы топлива по всему миру сокращаются уже более полугода, а возможности дальнейшего использования стратегических резервов нефти практически исчерпаны.



На фоне рекордных цен на дизтопливо в США Трамп допускал возможность запрета на экспорт данного вида топлива. По его словам, Вашингтон "очень серьезно" об этом раздумывает.

