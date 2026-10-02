"Димократики": туристка погибла от удара молнии на греческом Родосе

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Женщина погибла во время отдыха в поселке Лардос на греческом острове Родос. Об этом сообщила газета "Димократики".

По информации издания, туристке было 58 лет, она приехала на остров вместе с мужем. Во время происшествия в женщину ударила молния. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли спасти пострадавшую.

Ранее на северо-восток США обрушился шторм, который унес жизнь человека в Нью-Йорке. В восточной части мегаполиса, в Бруклине, на 56-летнего работника жилищного управления упало дерево.

Пострадавшего привезли в больницу в критическом состоянии, однако врачи не смогли его спасти. Всего власти города приняли свыше 370 обращений о поваленных деревьях.