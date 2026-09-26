В АТОР заявили, что туристы из РФ находятся в безопасности в Бангкоке, несмотря на ливни

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Российские туристы в столице Таиланда находятся в безопасности, несмотря на сильные ливни, которые фиксируются в Бангкоке. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Дождь льет не переставая. Как из ведра. Какие-то магазины и кафе вообще уже не открываются, доставка и такси сложно выполнимы. Такси можно ждать два часа. К 29 сентября погода должна наладиться", – приводятся в сообщении слова россиянки, живущей в Бангкоке.

Как рассказали гиды, работающие с российскими путешественниками, люди пережидают ливни в отелях, торговых центрах, кафе и массажных салонах.

"С туристами все в порядке, все целы", – отметили гиды.

Погодные условия повлияли на экскурсионную программу. В частности, прогулки по каналам пока отменены, а остальные экскурсии проводятся с ограничениями – возможны задержки в пути или отмены в зависимости от дорожной обстановки.

Управление по туризму Таиланда (TAT) внимательно следит за ситуацией и координирует действия с городскими службами. В случае необходимости пострадавшим туристам оперативно окажут поддержку.

Путешественников просят закладывать больше времени на дорогу, особенно при поездках в аэропорты, на вокзалы и к другим транспортным узлам, а также сверяться с картами пробок и прогнозом погоды перед выходом из отеля. Для помощи можно звонить на горячие линии: 1672 – контакт-центр TAT, 1155 – туристическая полиция Таиланда.

Губернатор Бангкока Чатчат Ситтипхан уточнил, что стихия принесла более 300 миллиметров осадков.

"Ситуация остается под контролем благодаря работе коммунальных служб. Главная проблема – пропускная способность каналов, которые переполнены. Мы задействовали все насосные станции, однако воде требуется время на отток, особенно с учетом притока из смежных провинций", – сказал он.

В городе развернуты пункты временного размещения на базе школ, где уже приняли около 950 человек.

По данным метеорологов, причиной обильных осадков стало прохождение области низкого давления и усиление юго-западного муссона. Власти Бангкока уже расширили режим стихийного бедствия на все 50 районов города из-за сильных муссонных дождей и риска наводнений.

Некоторые городские каналы оказались переполнены, вода вышла на улицы, несколько десятков магистралей были частично или полностью затоплены. Сильные дожди и штормовая погода сохранятся до 27 сентября, улучшение ожидается 28–29 сентября. На популярных пляжных курортах Таиланда обстановка остается стабильной.

Ранее мощный торнадо обрушился на французскую деревню Пома, повредив свыше 300 домов. Из-за стихии пострадали 39 человек, двое из них были в критическом состоянии. Пропавших без вести не было, но около 21 тысячи домохозяйств на юге Франции остались без электричества. Очевидцы также рассказывали об огромной воронке в соседней коммуне Верзей.

