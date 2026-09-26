Четыре человека погибли при атаках ВСУ в ЛНР за сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Четыре человека погибли, еще пять получили ранения за сутки в ЛНР в результате атак ВСУ. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

По словам Пасечника, в Троицком муниципальном округе из-за прицельного удара по легковому автомобилю погибла семейная пара. На автодороге Новоайдар – Северодонецк атаке подвергся рейсовый автобус. В результате ранения получили семнадцатилетняя девочка и ее мама, а 74-летняя женщина скончалась.

В Старобельском муниципальном округе беспилотник ударил по молоковозу, погиб водитель. В Алчевске ВСУ обстреляли автомобильную стоянку, ранены 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном атакована придомовая территория, из-за чего пострадала женщина.

Всего за сутки были атакованы 12 муниципалитетов. Повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура. Сейчас ведется работа по ликвидации последствий вражеских атак.

Ранее был атакован БПЛА Северский район Краснодарского края. В результате три человека погибли, еще двое пострадали. Фрагменты дрона повредили жилое здание.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА произошли обрывы проводов на железнодорожной сети, однако движение поездов спустя время было восстановлено. Однако без света остаются около 26 тысяч жителей, проводятся ремонтные работы. Помимо этого, потушен пожар на территории двух предприятий.

