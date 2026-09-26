Три человека погибли при ночных атаках ВСУ на Запорожскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека погибли, еще шесть получили ранения в результате массированной атаки ВСУ на населенные пункты Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

"Силами ПВО в ночь на 26 сентября над территорией региона уничтожено и подавлено более 600 дронов противника. Однако, к сожалению, не обошлось без жертв и разрушений", – написал глава Запорожской области.

По данным губернатора, в Пологовском муниципальном округе при атаке на частное домовладение погибла женщина 1964 года рождения. Вблизи села Ивановка Бердянского муниципального округа при атаке на гражданский автомобиль погиб мужчина, его личность устанавливается.

В городе Васильевке в результате атаки беспилотника погибла женщина 1990 года рождения. Ранения получила ее 16-летняя дочь, ей оказывается медицинская помощь. Балицкий рассказал, что погибшей остались еще двое малолетних детей.

В Приморском муниципальном округе в результате атаки на гражданские автомобили на трассе вблизи населенных пунктов Орловка и Бердянское пострадал мужчина 1994 года рождения. В Токмакском муниципальном округе, в селе Новогорьевка, при атаке на частное домовладение пострадал мужчина 1969 года рождения.

Кроме того, в Михайловском муниципальном округе атаке беспилотника подвергся автомобиль скорой помощи. Как уточнили в региональном Минздраве, ранения разной степени тяжести получили водитель, фельдшер и медсестра. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Семьям погибших и пострадавших губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь.

Ранее Северский район Краснодарского края подвергся атаке БПЛА. В результате три человека погибли, еще двое пострадали из-за падения обломков беспилотника. Фрагменты дрона также повредили жилое здание.

Кроме того, из-за падения обломков БПЛА произошли обрывы проводов на железнодорожной сети, однако движение поездов к настоящему моменту восстановлено. Без электроэнергии остаются около 26 тысяч жителей. Сейчас проводятся ремонтные работы. Помимо этого, ликвидированы возгорания на территории двух предприятий.

