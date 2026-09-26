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26 сентября, 12:59

Мэр Москвы

Собянин рассказал о реставрации объектов культурного наследия в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве продолжается реализация крупнейшей в мире программы реставрации памятников архитектуры. Сейчас специалисты приводят в порядок более 500 объектов культурного наследия, рассказал Сергей Собянин в MAX.

По словам мэра, ежегодно восстанавливают около 150 памятников, а за последние 15 лет сохранено более 2,5 тысячи объектов. Работы финансируются из городского и федерального бюджетов, а также за счет частных инвесторов и благотворителей.

Среди объектов, где сейчас идут работы, – Дом Пашкова на Воздвиженке. Здание построили в конце XVIII века, предположительно по проекту Василия Баженова. Реставраторы приводят в порядок белокаменный цоколь и продолжают научные исследования для дальнейшего восстановления.

В Донском монастыре уже вернули исторический облик Дому настоятеля, отреставрировали фасады и купола Нового собора, а также 9 из 12 крепостных башен. Продолжаются работы в одном из Братских корпусов, заканчивают колокольню западных ворот. Впереди – восстановление храма святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом великомученицы Екатерины. Во время работ в Новом соборе обнаружили хорошо сохранившуюся роспись стен XVIII века итальянского художника Антонио Клаудо в помпейском стиле.

В главном доме бывшей усадьбы Узкое на Профсоюзной улице завершают работы в центральной части и южном флигеле. В интерьерах сохранились подлинные предметы быта, мебели и искусства дворянских родов – Стрешневых, Голицыных, Толстых и Трубецких. Здесь располагается Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии.

Собянин отметил, что сохранение значимых объектов культурного наследия обогащает городскую среду и повышает качество жизни москвичей.

Ранее завершилось комплексное благоустройство территорий около Центрального Московского ипподрома. Специалисты провели работы на Беговой улице, Беговой аллее, Скаковой улице, Скаковой аллее и Верхней улице. Особое внимание уделили созданию доступной и безопасной среды рядом с жилыми домами.

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