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22 сентября, 09:27

Мэр Москвы

Собянин: в "Коломенском" создали еще несколько точек притяжения для горожан

Фото: sobyanin.ru

В музее-заповеднике "Коломенское" завершили второй этап благоустройства. Об итогах работы рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Первый этап, завершенный в 2025 году, включал создание рекреационной зоны вдоль Царской набережной и реконструкцию причала. За год эту территорию посетили более восьми миллионов человек.

Одновременно с этим была завершена реставрация церкви Вознесения Господня, а также памятников федерального значения "Сытный двор" и "Домик Петра I".

Второй этап начался с обновления инженерных систем и коммуникаций, многие из которых давно выработали свой ресурс. После этого привели в порядок Конюшенный двор, Усадьбы крестьянина и кузнеца – заменили ограждения по периметру, установили фонари, переложили дорожки с использованием плитки, гранитного отсева и булыжного камня.

Также обновили площадку для культурно-массовых мероприятий и модернизировали "Соколиный двор" – пространство, посвященное традициям соколиной охоты. Работы позволили улучшить условия содержания птиц. Кроме того, был отремонтирован Дом сокольника, а музейная экспозиция стала интерактивной. Ансамбль двора дополнили белоснежный навес и визит-центр с фасадом из декоративных панелей.

Рядом с "Соколиным двором" открылась новая прогулочная зона – "Аллея с качелями", где в вечернее время включается мягкая художественная подсветка. Также оборудованы четыре смотровые площадки, две из которых имеют удобные спуски к воде.

Особое внимание уделили историческим яблоневым садам. Из шести сохранились три: Вознесенский, Дьяковский и Казанский. В Казанском саду появились арт-объекты – композиция "Яблоки в саду" и скульптура "Сокол с ветвями", а на окраине – зона отдыха с "зеркальным" арт-объектом.

Около Вознесенского сада привели в порядок два водоема – у Усадьбы пасечника и пруд "Блюдце" у Домика Петра I. Дорожки вокруг них отсыпали гранитным отсевом, смонтировали перголы с качелями. На берегу пруда установили арт-объект из двух переплетенных сердец и обновили Аллею влюбленных, которую теперь украшают арки.

Также теперь обновлена Вознесенская площадь: отремонтировано плиточное мощение, сделано новое ограждение смотровой площадки, установлены фонари и лавочки в историческом стиле. В Государевом дворе смонтированы современное освещение, камеры видеонаблюдения и система оповещения.

Для детей создана тематическая игровая площадка "Заячья поляна" с оборудованием, изготовленным по индивидуальному проекту. Пространство разделено на пять игровых зон для ребят от 1 до 14 лет, включая игровой навес "Морковка", тоннели "кроличьи норы" и музыкальные модули.

На входах в музей-заповедник установлены новые контрольно-пропускные пункты – легкие павильоны с панорамным остеклением в белом цвете. Фасады украшены перфорированными панелями с силуэтами главных памятников парка, которые подсвечиваются по вечерам.

Внутри КПП разместятся визит-центры с кассами, комнаты матери и ребенка, санузлы. По всей территории смонтирована новая система видеонаблюдения, обновлены тропинки и дорожки, обустроены дренажные системы, модернизировано освещение, установлены дополнительные зоны отдыха и стационарные туалеты.

В настоящее время ведется третий этап работ. Планируется переборка мощения возле дворца царя Алексея Михайловича и обновление покрытий в Дьяковом городище.

Также в планах – приведение в порядок городошной площадки и воркаут-зон рядом с ней, модернизация хозяйственного двора, а также обновление детской площадки на 1-й улице Дьяково Городище, где предполагается создать большую тематическую игровую зону.

Ранее в сквере за музеем "Бородинская битва" в районе Дорогомилово на западе столицы появились спортивные площадки и новые прогулочные маршруты. В частности, специалисты обустроили дополнительные проходы от центральной пешеходной зоны к жилым домам, а вдоль них установили скамейки и качели.

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