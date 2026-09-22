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22 сентября, 09:38

Экономика

ФАС России проверит цены на маргарин для хлебопекарной отрасли

Фото: depositphotos/Dream79

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала анализ финансово-экономических показателей крупнейших производителей маргарина, чтобы оценить, насколько обоснованны устанавливаемые ими оптово-отпускные цены. Об сообщила пресс-служба ведомства.

В службе отметили, что ценообразование на рынке промышленного маргарина находится под постоянным контролем. В частности, группа компаний "Русагро", чье положение признано доминирующим на этом рынке, в рамках исполнения предписания обязана информировать антимонопольный орган о любом повышении цен более чем на 5%.

Текущая проверка проводится в связи с поступающими сведениями об изменении цен на маргарин для хлебопекарной отрасли. Анализ охватывает показатели деятельности производителей за 2025–2026 годы. В случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры.

Ранее ФАС начала анализ ценообразования 13 востребованных среди граждан лекарств. В перечень вошли средства для лечения заболеваний горла "Лизобакт" и "Септолете Тотал", обезболивающее "Пенталгин Нео", лекарство от кашля "Ренгалин" и другие. Как указали в ведомстве, подобные препараты должны продаваться по доступным ценам.

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