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"Известия": эксперты просят ФАС проверить тарифы мобильных операторов в роуминге

ФАС просят проверить тарифы мобильных операторов в роуминге

Фото: depositphotos/Savenkomasha.gmail.com

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обращение с просьбой проверить тарифы российских мобильных операторов в роуминге. Об этом сообщает газета "Известия".

Поводом для обращения стало исследование, проведенное аналитиками АППСИМ совместно с изданием "Рунет" на основе публичных данных операторов. Выяснилось, что МТС, "МегаФон", Билайн и T2 предлагают тарифы с безлимитным интернетом, который на самом деле имеет ограничения.

В обращении отмечается, что операторы используют обозначения "безлимитный интернет", "без ограничений" и близкие по смыслу обещания обычного или "домашнего" использования интернета. При этом объем трафика на максимальной скорости конечен: после его исчерпания скорость снижается до 128–512 килобит в секунду, а восстановление максимальной скорости в ряде случаев требует дополнительной оплаты.

"Региональные отделения ФАС делали замечания операторам за то, что они называют эти услуги безлимитными, однако ситуация не меняется", – отметил глава АППСИМ Владимир Зыков.

По его словам, это маркетинговый ход, который используется операторами для извлечения дополнительной прибыли. Он также отметил, что ассоциация мониторит большое количество жалоб пользователей на различных интернет-площадках и видит серьезное недовольство потребителей.

Как пояснили в пресс-службе "МегаФона", опции с безлимитным интернетом в роуминге предполагают отсутствие ограничения по объему используемого трафика. При этом абоненты получают доступ ко всем параметрам подключения заранее, ознакомиться с ними можно в подробном описании опций.

Тем не менее условия ряда из них могут предполагать изменение скорости передачи данных, когда определенный объем трафика был использован на максимальной скорости. Это зависит от роуминговых партнеров, указали в компании.

Ранее Минцифры РФ подготовило предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое определяет порядок развертывания сетей 5G операторами связи "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2.

Согласно предложению, операторы смогут использовать для сетей пятого поколения уже выделенные им частоты, ранее предназначенные для стандарта LTE (4G), а также действующее иностранное оборудование, установленное на сети до 1 сентября 2026 года.

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