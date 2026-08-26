Россия сохранила позиции четвертой экономики мира по ППС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россия по итогам 2025 года осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС), а отрыв от Германии достиг почти 1 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные данные Всемирного банка.

Российская экономика обогнала немецкую по ППС еще в 2021 году, а по итогам прошлого года разрыв вырос до 939,8 миллиарда долларов. Одновременно увеличился отрыв от Японии – до 398,3 миллиарда долларов.

Объем российской экономики по итогам 2025 года достиг 7,24 триллиона долларов. Япония заняла пятое место с показателем 6,84 триллиона долларов, Германия – шестое с 6,3 триллиона долларов.

Лидером рейтинга остается Китай с ВВП по ППС 41,3 триллиона долларов. Далее следуют США (30,8 триллиона долларов) и Индия (17,2 триллиона долларов).

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.

За период с 18 по 24 августа 2026 года инфляция в России составила 0,01%. Согласно данным Росстата, индекс потребительских цен с начала месяца составил 99,93%, а с начала года – 104,68%. В частности, плодоовощная продукция за отчетную неделю в среднем подешевела на 1,9%.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика поэтапно возвращается к росту. Он отметил, что нормализовывать денежно-кредитную политику и свести к минимуму последствия для экономики получается благодаря слаженной работе правительства и Центробанка.