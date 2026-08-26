Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 23:54

Экономика

Россия сохранила позиции четвертой экономики мира по ППС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россия по итогам 2025 года осталась четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС), а отрыв от Германии достиг почти 1 триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные данные Всемирного банка.

Российская экономика обогнала немецкую по ППС еще в 2021 году, а по итогам прошлого года разрыв вырос до 939,8 миллиарда долларов. Одновременно увеличился отрыв от Японии – до 398,3 миллиарда долларов.

Объем российской экономики по итогам 2025 года достиг 7,24 триллиона долларов. Япония заняла пятое место с показателем 6,84 триллиона долларов, Германия – шестое с 6,3 триллиона долларов.

Лидером рейтинга остается Китай с ВВП по ППС 41,3 триллиона долларов. Далее следуют США (30,8 триллиона долларов) и Индия (17,2 триллиона долларов).

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году российский ВВП по ППС составит около 7,34 триллиона долларов. Таким образом, Россия сохранит четвертое место в мире и первое в Европе, опережая Японию и Германию.

За период с 18 по 24 августа 2026 года инфляция в России составила 0,01%. Согласно данным Росстата, индекс потребительских цен с начала месяца составил 99,93%, а с начала года – 104,68%. В частности, плодоовощная продукция за отчетную неделю в среднем подешевела на 1,9%.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что российская экономика поэтапно возвращается к росту. Он отметил, что нормализовывать денежно-кредитную политику и свести к минимуму последствия для экономики получается благодаря слаженной работе правительства и Центробанка.

Эксперты спрогнозировали восстановление топливного рынка осенью в России

Читайте также


экономика

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика