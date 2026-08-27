Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:58

Политика

Рубио назвал решение Байдена по Афганистану темным пятном в истории США

Фото: AP Photo/Tierney L. Cross

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение экс-президента Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана в 2021 году остается темным пятном в истории страны. С таким заявлением он выступил в связи с пятой годовщиной теракта в аэропорту Кабула.

"Катастрофический вывод войск из Афганистана, осуществленный администрацией Байдена, остается темным пятном в истории нашей страны", – цитирует Рубио РИА Новости.

Произошедший теракт он охарактеризовал как ужасную атаку. Рубио напомнил, что трагедия унесла жизни 13 американских военнослужащих и более 180 афганцев.

Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон не смирился со своим проигрышем и бегством из Афганистана и теперь пытается всевозможными способами отомстить за это, в том числе спонсируя террористические организации.

В частности, США раскачивают ситуацию в этом регионе, используя возможности своих разведывательных служб и спонсируя ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация), а также другие подобные организации.

Читайте также


политиказа рубежом

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика