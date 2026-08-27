Рубио назвал решение Байдена по Афганистану темным пятном в истории США

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что решение экс-президента Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана в 2021 году остается темным пятном в истории страны. С таким заявлением он выступил в связи с пятой годовщиной теракта в аэропорту Кабула.

"Катастрофический вывод войск из Афганистана, осуществленный администрацией Байдена, остается темным пятном в истории нашей страны", – цитирует Рубио РИА Новости.

Произошедший теракт он охарактеризовал как ужасную атаку. Рубио напомнил, что трагедия унесла жизни 13 американских военнослужащих и более 180 афганцев.

Ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон не смирился со своим проигрышем и бегством из Афганистана и теперь пытается всевозможными способами отомстить за это, в том числе спонсируя террористические организации.

В частности, США раскачивают ситуацию в этом регионе, используя возможности своих разведывательных служб и спонсируя ИГИЛ (ИГ, "Исламское государство", запрещенная в России террористическая организация), а также другие подобные организации.