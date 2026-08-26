NYT: снежная лавина на границе Непала и Китая обрушилась с километровой высоты

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Снежно-каменная лавина, которая могла стать причиной наводнения в Непале, обрушилась с высоты более километра. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на предварительный анализ геологов.

По словам геолога Дэниела Шугара из Университета Калгари в Канаде, ледник в этом месте мог оторваться и пролететь до дна долины. Он сравнил последствия с "разорвавшейся бомбой".

По оценкам специалиста, от ледника, возможно, откололась часть шириной 600 метров, которая спустилась на 1,2 километра с высоты 5,1 километра.

Однако, отметил Шугар, нужно рассмотреть и другие возможные причины стихийного бедствия. По его словам, пока нельзя с уверенностью утверждать, что дело было в леднике.

Наводнение произошло в Непале 26 августа. Поток воды, пришедший из Тибета, направился в реку Бхоте-Коши, что привело к разрушениям в округе Расува.

По последним данным, жертвами стихии стали 95 человек. Пропавшими без вести числятся 384 туриста, включая 291 иностранца, среди которых 105 граждан Индии. Также в зоне наводнения находились как минимум 4 россиянина.