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26 августа, 20:27

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Baza: трасса в Иркутской области превратилась в американские горки

Трасса в Иркутской области превратилась в американские горки

Видео: MAX/Baza

Трасса в Иркутской области превратилась в американские горки из-за сильных перепадов высот. Об этом сообщает Baza в MAX.

На дорогу, которая превратилась в настоящий аттракцион, жалуются автомобилисты. У неподготовленных водителей сдают нервы и ломается подвеска, пишет издание.

Перед поездкой по этому участку автомобилисты обязательно пристегиваются, а после – проверяют, не отвалился ли глушитель.

Ранее российские туристы придумали лайфхак, позволяющий бесплатно ездить всей семьей по Сочи с личным водителем. Путешественники ищут рядом с нужным пляжем жилье, выставленное на продажу, а затем договариваются о просмотре, прося подвести их к объекту.

Осмотр занимает несколько минут, после чего гости говорят, что обязательно "подумают над предложением", разворачиваются и идут загорать.

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