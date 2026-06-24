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24 июня, 13:44

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Baza: туристы придумали лайфхак для бесплатных поездок по Сочи с личным водителем

Туристы придумали лайфхак для бесплатных поездок по Сочи с личным водителем

Фото: 123RF.com/grigory_bruev

Российские туристы придумали лайфхак, чтобы бесплатно ездить всей семьей по Сочи с личным водителем. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

По словам журналистов, туристы, которым нужно добраться, например, до Дагомыса или Сириуса, ищут рядом с нужным пляжем жилье, выставленное на продажу. Затем они договариваются с агентом о просмотре и просят подвезти их к объекту. Осмотр занимает буквально пару минут, после чего гости заявляют, что обязательно "подумают над предложением", разворачиваются и идут загорать.

Как рассказали телеграм-каналу пострадавшие агенты, схема практикуется уже два года, но летом 2026-го число подобных случаев резко выросло. Риелторы не сразу догадались, почему одни и те же "покупатели" постоянно интересуются квартирами у моря, но не покупают и не арендуют жилье.

Благодаря лайфхаку можно сэкономить более 10 тысяч рублей – одна поездка на такси обходится примерно в полторы тысячи. Однако риелторы, в свою очередь, вместо потенциальных клиентов получают новый сочинский маршрут.

Ранее независимый финансовый консультант Александр Патешман посоветовал следить за акциями западных авиакомпаний, чтобы сэкономить на поездке в Европу. Также эксперт указал на важность гибкости в планировании маршрутов. Например, если билеты в один город дорогие, то стоит рассмотреть варианты перелетов в соседние населенные пункты.

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