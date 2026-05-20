Участникам районных экскурсий по столице начали выдавать туристические паспорта

Участники бесплатных экскурсий столичной программы "Мой район" могут получить тематические туристические паспорта – бумажные сувениры с отметками о посещенных прогулках. В декабре собранные наклейки предложат обменять на памятные подарки. В 2026 году экскурсионный проект охватит 120 районов города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Паспорта участников районных экскурсий начали выдавать в четырех туристических центрах "Москва": на улице Большая Дмитровка, Тверской площади, Северном речном вокзале и в парке "Зарядье". Всем желающим специалисты помогут построить персональный план путешествий по городу. До конца года планируется провести еще порядка 850 прогулок", – рассказала Наталья Сергунина.

Продолжительность варьируется от полутора до трех часов. Москвичей и туристов приглашают познакомиться с интересными местами и достопримечательностями вдали от традиционных туристических маршрутов, например в районах Ростокино, Ховрино, Бибирево, Ново-Переделкино и Текстильщики.

После каждой экскурсии гиды будут раздавать отметки о посещении, которые нужно вклеить в паспорт участника. Сувенирный документ действует до конца года, в декабре самые активные смогут получить подарки от программы – толстовки, футболки и тканевые сумки. Количество подарков ограничено.

Цикл экскурсий подготовлен при поддержке проекта "Гуляем по Москве". Узнать расписание и зарегистрироваться можно онлайн.

Программа мэра Москвы "Мой район" предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы: от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов в пешей доступности.

