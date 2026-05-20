Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:06

Город

Участникам районных экскурсий по столице начали выдавать туристические паспорта

Фото: пресс-служба Мостуризма

Участники бесплатных экскурсий столичной программы "Мой район" могут получить тематические туристические паспорта – бумажные сувениры с отметками о посещенных прогулках. В декабре собранные наклейки предложат обменять на памятные подарки. В 2026 году экскурсионный проект охватит 120 районов города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Паспорта участников районных экскурсий начали выдавать в четырех туристических центрах "Москва": на улице Большая Дмитровка, Тверской площади, Северном речном вокзале и в парке "Зарядье". Всем желающим специалисты помогут построить персональный план путешествий по городу. До конца года планируется провести еще порядка 850 прогулок", – рассказала Наталья Сергунина.

Продолжительность варьируется от полутора до трех часов. Москвичей и туристов приглашают познакомиться с интересными местами и достопримечательностями вдали от традиционных туристических маршрутов, например в районах Ростокино, Ховрино, Бибирево, Ново-Переделкино и Текстильщики.

После каждой экскурсии гиды будут раздавать отметки о посещении, которые нужно вклеить в паспорт участника. Сувенирный документ действует до конца года, в декабре самые активные смогут получить подарки от программы – толстовки, футболки и тканевые сумки. Количество подарков ограничено.

Цикл экскурсий подготовлен при поддержке проекта "Гуляем по Москве". Узнать расписание и зарегистрироваться можно онлайн.

Программа мэра Москвы "Мой район" предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы: от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов в пешей доступности.

Ранее сообщалось, что с 30 мая по 30 августа в Москве пройдет третий Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар". Жителей и гостей столицы ждут оперные и балетные постановки, мюзиклы и моноспектакли, выступления уличных артистов. Новыми площадками, в дополнение к уже полюбившимся зрителям, станут Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике "Коломенское".

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика