Ограничения движения сняты в центре и на юго-востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ограничения на движение транспорта сняты в центре и на юго-востоке Москвы. Водители вновь могут проехать в том числе по Тверской улице, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Меры отменили на Кремлевской, Пречистенской, Москворецкой, Устьинской, Подгорской и Берниковской набережных.

Движение также открыто на Большом каменном мосту, на съезде с внешней стороны МКАД на Новорязанское шоссе, на съезде с внутренней стороны МКАД на Новорязанское шоссе, на Волгоградском проспекте при движении в центр, на съезде с внутренней стороны ТТК на Волгоградский проспект, на съезде с МСД на Волгоградский проспект при движении в область и на съезде с внешней стороны ТТК на Волгоградский проспект.

Движение транспорта временно перекрывали в центре и на юго-востоке Москвы днем 24 июня. В Дептрансе подчеркивали, что на время в пути могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы. Горожан призывали быть осторожными и заранее планировать свой маршрут.

Вместе с тем жителей и гостей столицы предупредили, что движение будет ограничено на некоторых улицах 26 и 27 июня. Меры связаны с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала. Они затронут сразу несколько временных промежутков.

