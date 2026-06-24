Терапевт Кондрахин предостерег новичков от экстремальных забегов на выбывание

В Сети все чаще появляются видео с экстремальных забегов, которые не уступают место классическим марафонам. Например, один из них, бэкьярд, так называемый "бесконечный бег", проходит в Санкт-Петербурге. Почему необычные дистанции востребованы и чем они могут быть опасны, разбиралась Москва 24.

Сверхнагрузки

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/vera.chekalina; телеграм-канал "Алексей Смертин"; instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kotenkov.ru

Нестандартные форматы забегов стали заметной темой в соцсетях. Например, в Санкт-Петербурге 20 июня начались соревнования по бэкьярду, где участники преодолевают круговые дистанции на выбывание. Такие старты продолжаются несколько дней: например, участница Вера Чекалина установила новый мировой рекорд среди женщин, преодолев 96 кругов.





96 часов и 643,2 километра на пределе возможностей, борьба со сном, усталостью и самой собой! Вера это смогла – для себя, для русского бэкьярда и вдохновения атлетов по всему миру.

из сообщения в официальном аккаунте соревнований 96 часов и 643,2 километра на пределе возможностей, борьба со сном, усталостью и самой собой! Вера это смогла – для себя, для русского бэкьярда и вдохновения атлетов по всему миру.

Медийные персоны, связанные со спортом, тоже нередко участвуют в необычных соревнованиях. Например, 51-летний экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин занял 25-е место на чемпионате страны по суточному бегу – за 24 часа он преодолел 208 километров.

Однако подобные соревнования могут быть опасны, особенно для тех, кто не связан со спортом. В разговоре с Москвой 24 врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что подобные сверхнагрузки не несут никаких плюсов.

Во время бега на подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку, а неправильная техника ускоряет износ суставов, так как организм не рассчитан на такую активность, подчеркнул эксперт.

"Еще одна опасность скрывается в сердечно-сосудистой системе: постоянный стресс заставляет сердце перекачивать дополнительную кровь для работающих мышц, но это вредно, так как у каждого органа есть запрограммированный ритм и число сокращений", – рассказал врач.

По словам Кондрахина, с подобными нагрузками способен справиться только подготовленный человек – тот, кто регулярно занимается бегом и постоянно поддерживает физическую форму.

"В целом же в группе риска люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы", – разъяснил он.

Если говорить о том, какие дистанции являются безопасными для здоровья, то все зависит от уровня подготовки. Новичкам без опыта не стоит преодолевать больше 500 метров в день, адаптированным спортсменам допустимо до 1 километра. Однако при системных тренировках дистанцию можно постепенно наращивать.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Во время бега организм теряет воду, поэтому ее необходимо восполнять. Расчет идет примерно так: 34 миллилитра на килограмм массы тела на каждый час пробежки. Если речь идет о крупных соревнованиях, лучше пить не просто воду, а специальный раствор с глюкозой и небольшим количеством натрия: такой состав восполняет энергию, поддерживает водно-солевой баланс и улучшает усвоение жидкости.

Если человек просто бегает для себя, следует делать остановки раз в 45–50 минут на 8–12 минут – этого времени должно быть достаточно, чтобы попить и отдохнуть. В случае соревнований предусмотрены специальные паузы в расписании, заключил врач.

Проверка организма

При этом в профессиональной среде бег традиционно ассоциируется с тренировками и стартами на стадионах и шоссейных трассах, любители же выбирают необычные старты в качестве разгрузки после работы или для поддержания здоровья, рассказала Москве 24 заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Мария Фарносова.

По ее словам, профилактические пробежки проходят в парках, скверах, на специальных дорожках или просто около дома. Однако некоторым этого становится недостаточно, и они обращаются к более разнообразным форматам: бэкьярд, суточный бег, трейлы.

"Это не просто физическая активность, а новые эмоции и проверка организма на способность справляться с нагрузкой. При этом у каждого вида свои особенности", – предупредила эксперт.

Например, уже упомянутый бэкьярд – это тот вид старта, где забеги продолжаются до тех пор, пока не выбыл последний участник. По правилам, каждый час атлеты и любители преодолевают дистанцию примерно в 6 700 метров в произвольном темпе, но уложиться нужно за 60 минут.

"Опоздавшие выбывают, побеждает тот, кто совершит наибольшее количество полных кругов. Время отдыха между ними зависит от скорости: если спортсмен пробегает круг за полчаса, у него остается 30 минут до следующего старта; если темп медленнее – отдых короче. Каждый выбирает комфортный режим, чтобы успеть восстановиться", – разъяснила специалист.

В свою очередь, суточный бег предполагает преодоление максимальной дистанции на замкнутой трассе за 24 часа. Человек участвует, пока не покинет соревновательную зону: можно бежать, идти пешком, останавливаться для еды, питья, массажа, посещения туалета и даже короткого сна. Грамотное распределение пауз – важнейшая часть стратегии, при этом действует правило: последний час все должны находиться на дистанции, отметила эксперт.





Мария Фарносова заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Есть и трейлы – бег по пересеченной местности без идеально ровного покрытия: лес, горы, холмы, прибрежные маршруты. Главная особенность – постоянная смена темпа и рельефа: человек ускоряется на ровных участках и сбавляет на подъемах. Трейлы набирают популярность благодаря красоте и частой смене картинки, в отличие от стадиона. Однако для такого вида требуется специальное оборудование: трекинговые палки, налобный фонарь, поясная сумка.

Специалист уточнила, что каждый человек обладает индивидуальной предрасположенностью к определенной физической нагрузке. Поэтому неопытному сверхсложные беговые форматы дадутся тяжело, поскольку они задействуют все системы организма.

Перед участием в подобных забегах требуется основательная подготовка под руководством тренера, особенно важен опытный наставник для суточного бега. Отсутствие профессионального контроля чревато ошибками в технике, травмами, перегрузкой сердца и мышц. Также без тренера новичок может упустить тонкости восстановительных процессов, пояснила Фарносова.

"Питание для каждого бегуна подбирается отдельно. Одно и то же средство, например энергетические гели, может отлично работать у одного, а у другого вызвать дискомфорт или слабость. Поэтому все нужно заранее пробовать на тренировках, чтобы понять, как реагирует организм, и не рисковать во время соревнований", – подчеркнула эксперт.



Мария Фарносова заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Основа подготовки – общефизические упражнения, направленные на развитие силы, выносливости, быстроты, гибкости и координации. К этому добавляются специальные беговые упражнения (например, многоскоки, которые развивают взрывную силу ног), а также бег с высоким подниманием бедра, укрепляющий квадрицепсы, икроножные и тазобедренные мышцы. Важно начинать с небольших дистанций и постепенно увеличивать нагрузку.

Не стоит забывать, что для любого спортсмена или любителя важна комфортная экипировка. В частности, надо выбирать удобную обувь и одежду из современных технологичных материалов, которые отводят пот и не создают парникового эффекта, заключила эксперт.