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24 июня, 17:11

Политика

Лавров заявил, что РФ против создания на Украине новой Берлинской стены

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Предложения Европы по Украине, подразумевающие ввод западных стабилизационных войск на подконтрольную Киеву территорию, приведут к возникновению новой Берлинской стены. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

"Стабилизационные силы – суть, ядро тех гарантий, которые Европа даст Украине в плане безопасности. То есть это на веки вечные новая Берлинская стена", – цитирует министра газета "Известия".

Лавров подчеркнул, что Россия против такого варианта.

Навязываемые Западом "правила" скрывают неоколониальные амбиции и неуважение к суверенитету других стран, что не устраивает РФ, заявил ранее Владимир Путин. Он уточнил, что Москва выступает за демократические основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, непререкаемый авторитет Совбеза ООН, равенство государств и их право самим выбирать путь развития.

Путин заявил о наращивании западной поддержки Украины

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