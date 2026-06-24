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24 июня, 17:42

Политика

Трамп заявил, что США поставят продовольствие Ирану за счет его заблокированных активов

Фото: whitehouse.gov

США намерены заказать продовольствие для Ирана у американских производителей на заблокированные средства Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Мы разблокируем часть его средств, которые полностью нами контролируются, для наших фермеров и скотоводов с целью закупок кукурузы, пшеницы, соевых бобов и прочего. В Иране остро не хватает продовольствия, и мы будем закупать его для них исключительно в США", – подчеркнул американский лидер.

Кроме того, иранская сторона заверила Штаты, что Тегеран не взимает плату за проход судов через Ормузский пролив. Если выяснится обратное, то Вашингтон немедленно прекратит переговоры с Ираном, добавил Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился еще в конце февраля после ударов Израиля и США по Ирану. Лишь 14 июня стороны достигли мирного соглашения и объявили о прекращении огня, а 18 июня подписали электронный меморандум.

Позже США и Иран договорились создать комитет, ответственный за надзор за посредническими усилиями. Комитет согласовал дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней. Кроме прочего, Тегеран согласился на проведение инспекций на своих ядерных объектах "на годы вперед".

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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