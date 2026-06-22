Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 06:57

Политика

США и Иран договорились создать комитет по посредничеству

Фото: ТАСС/EPA/POOL/URS FLUEELER

Стороны переговоров США и Ирана в Швейцарии договорились о создании комитета, ответственного за надзор за посредническими усилиями. Об этом сообщили посредники на переговорах в лице Катара и Пакистана, чье совместное заявление было опубликовано катарским МИД.

Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту по достижению окончательного соглашения между США и Ираном в течение 60 дней. При этом посредники подтвердили, что стороны продолжат технические переговоры в Швейцарии по всем вопросам до конца текущей недели.

Вашингтон и Тегеран также договорились о создании ячейки с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.

Переговоры Вашингтона и Тегерана по мирному соглашению начались в Швейцарии 21 июня. В Катаре и Пакистане выразили надежду, что эти переговоры приведут к достижению надежного соглашения, которое будет затрагивать все аспекты, прописанные в меморандуме о взаимопонимании.

В МИД Ирана заявили о прогрессе на переговорах с США. Всего консультации длились около 18 часов. Тегерану удалось добиться выдачи лицензий на продажу иранской нефти и разблокировки замороженных активов республики в качестве основных условий для перехода к переговорам об окончательном соглашении с США.

Не менее 25 судов пересекли Ормузский пролив после меморандума США и Ирана

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

Как подорожание техники Apple отразится на российском рынке?

Тим Кук сообщил, что компания вынуждена пойти на повышение цен

Эксперты уверены: сильное увеличение стоимости повлечет за собой резкое падение спроса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика