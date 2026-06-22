США и Иран договорились создать комитет по посредничеству

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Стороны переговоров США и Ирана в Швейцарии договорились о создании комитета, ответственного за надзор за посредническими усилиями. Об этом сообщили посредники на переговорах в лице Катара и Пакистана, чье совместное заявление было опубликовано катарским МИД.

Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту по достижению окончательного соглашения между США и Ираном в течение 60 дней. При этом посредники подтвердили, что стороны продолжат технические переговоры в Швейцарии по всем вопросам до конца текущей недели.

Вашингтон и Тегеран также договорились о создании ячейки с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.

Переговоры Вашингтона и Тегерана по мирному соглашению начались в Швейцарии 21 июня. В Катаре и Пакистане выразили надежду, что эти переговоры приведут к достижению надежного соглашения, которое будет затрагивать все аспекты, прописанные в меморандуме о взаимопонимании.

В МИД Ирана заявили о прогрессе на переговорах с США. Всего консультации длились около 18 часов. Тегерану удалось добиться выдачи лицензий на продажу иранской нефти и разблокировки замороженных активов республики в качестве основных условий для перехода к переговорам об окончательном соглашении с США.