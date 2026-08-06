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06 августа, 15:39

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Ветеринар Гриненко: кошки могут беспокоиться перед землетрясениями из-за чувствительности

Ветеринар рассказала, как кошки предчувствуют землетрясения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Кошки способны предчувствовать землетрясения из-за своей высокой чувствительности к вибрациям земли, изменениям магнитного поля и атмосферного давления. Об этом РИАМО сообщила ветеринар Кристина Гриненко.

Она объяснила, что у кошек присутствуют реакция на статическое электричество, накапливающееся перед катаклизмами в атмосфере, и чувствительность к инфразвуку и колебаниям магнитного поля Земли. По словам специалиста, животные могут улавливать падение атмосферного давления.

При этом, какой фактор является решающим, неизвестно, однако, как допустила ветеринар, сочетание сигналов провоцирует у кошек беспокойство и желание покинуть место.

"Ученые продолжают изучать этот феномен, собирая наблюдения владельцев животных из сейсмоопасных регионов. Беспокойство кошек перед землетрясением – это результат работы их обостренных чувств", – добавила она.

Ранее ветеринар и кандидат биологических наук Наталья Зуева рассказала, что кормление котенка обычным молоком может привести к летальному исходу. По ее словам, молоко способно вызвать расстройство пищеварения, рвоту и диарею. Это грозит обезвоживанием и интоксикацией, что может закончиться смертью питомца.

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