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26 июня, 16:36

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Ветеринар Корсакова предупредила о росте числа питомцев с перепадами давления

Ветеринары зафиксировали рост числа питомцев с перепадами давления

Видео: MAX/SHOT ПРОВЕРКА

Ветеринары фиксируют резкий рост числа обращений из-за проблем с артериальным давлением у домашних животных. Об этом рассказала каналу SHOT ПРОВЕРКА ветеринарный врач-кардиолог Екатерина Корсакова.

По словам специалиста, с начала лета количество таких пациентов увеличилось более чем в 4 раза. Если в среднем в течение года к ветеринару обращаются 6–7 животных в месяц с нарушениями давления, то летом таких пациентов становится уже 8–9 в неделю.

Особенно тяжело жару переносят животные с заболеваниями сердца, почек и эндокринной системы, а также пожилые питомцы.

"Если животное стало вести себя непривычно, лучше как можно скорее показать его врачу", – подчеркнула Корсакова.

Среди тревожных симптомов врач назвала внезапное ухудшение зрения, потерю ориентации, нарушение координации, судороги, одышку, учащенное сердцебиение, сильную слабость и отказ от еды. Ветеринар посоветовала не списывать такие изменения поведения только на жаркую погоду.

Ранее зоопсихолог Марианна Гладких рассказала, как помочь питомцам пережить грозу. Нужно закрыть плотными шторами все окна, чтобы оградить животное хотя бы от световых эффектов, которые будут усиливать панику и страх. Также следует обеспечить доступ к укромным местам, где у питомца получится спрятаться.

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