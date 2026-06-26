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26 июня, 16:21

Общество

До 80 тыс рублей в месяц могут заработать выгульщики собак в Москве

Фото: 123RF.com/dmegiasp

Выгульщики собак в Москве при частичной занятости могут получать до 80 тысяч рублей в месяц. Об этом заявила карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Светлана Семеренко в беседе с Агентством "Москва".

По ее словам, сейчас услуги по передержке и выгулу животных очень востребованны. Можно найти много предложений как от частных лиц, так и от компаний на самых разных ресурсах.

Для претендентов на эту роль предлагают обучение, бесплатные стажировки и гибкий график. То есть с такой работой может справиться даже новичок. Минимальный доход при неполной занятости будет составлять 52 тысячи рублей в месяц.

Семеренко отметила, что на такие позиции рассматривают людей от 18 лет с базовыми навыками общения с животными. Также следует быть ответственным, пунктуальным и дисциплинированным.

В задачи выгульщика входят прогулки с собакой, кормление, мытье лап, при необходимости – игры с собакой. Кроме того, важно будет присылать хозяину скрин маршрута, текстовый отчет и фото. Специалисты также могут навещать животных дома или брать на передержку.

"При этом условия работы включают еженедельные выплаты, а работодатели предоставляют страховочную амуницию для прогулок и берут на себя весь процесс документооборота," – рассказала эксперт.

Она добавила, что подобная позиция подходит для людей, которые хотят совмещать такую занятость с основной работой или с учебой.

Ранее стало известно, что медианная заработная плата в РФ по итогам прошлого года составила 65,3 тысячи рублей. За последние пять лет медианный уровень предлагаемых зарплат вырос в два раза.

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