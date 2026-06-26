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26 июня, 16:19

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Косметолог Миронова: пилинг без солнцезащиты может спровоцировать рак кожи

Косметолог предупредила об опасности пилинга без солнцезащиты

Фото: 123RF.com/serezniy

Злоупотребление кислотными пилингами, особенно без адекватной солнцезащиты, может создать предпосылки для развития рака кожи. Об этом изданию "Абзац" заявила дерматолог и косметолог Василина Миронова.

По словам врача, хроническое повреждение клеток – это многократные агрессивные травмы, вызываемые чрезмерными пилингами. Они провоцируют воспаление и приводят к стрессу для клеток, а также нарушают регенерацию, поскольку организм вынужден постоянно восстанавливать поврежденные слои кожи. Кроме того, это повышает чувствительность к ультрафиолетовому излучению.

"И конечно же, агрессивные пилинги разрушают естественный липидный барьер кожи, снижая ее способность противостоять внешним агрессивным факторам. Таким образом, злоупотребление пилингами не является прямой причиной онкологии, но, конечно, может создать условия, при которых риск развития онкологии кожи увеличивается", – отметила собеседница издания.

Миронова уточнила, что при неправильном или чрезмерном проведении кислотного пилинга могут появиться химические ожоги. Среди симптомов – сильное покраснение, жжение, отек, пузыри и болезненные язвы. Также могут появиться постакне, гипертрофические рубцы и стойкие пигментные изменения.

Отдельно дерматолог выделила атрофию кожи, которая возможна при крайне агрессивных и глубоких пилингах, проведенных неправильно и не в рамках медучреждения.

Она подчеркнула, что кислотный пилинг является медицинской или косметологической процедурой, которую должен проводить квалифицированный специалист с соответствующим образованием. Перед любым пилингом важна консультация врача и план восстановления, а также обязательная и грамотная защита от солнца в реабилитационный период, заключила Миронова.

Ранее биохимик Александр Ходос предупредил об опасности мытья с мочалкой. По его словам, это может привести к появлению высыпаний, гнойничков и повышенной сухости кожи. Особенно, уточнил он, вредно тереть себя грубой массажной щеткой, так как кожа остается без естественной защиты.

Врач рассказала, чем опасна косметикорексия

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