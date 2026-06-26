Футболист Трехо попросил найти его семью после землетрясения в Венесуэле

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Аргентинский футболист Лукас Трехо, который играет за венесуэльский клуб "Маритимо", в соцсетях попросил подписчиков помочь найти семью после землетрясения в Каракасе. Об этом сообщает французская газета Le Parisen.

Трехо ищет супругу Яни, а также дочерей Айноа и Аарону. Спортсмен рассказал, что здание, в котором они жили, обрушилось.

"Я ничего не знаю о своей семье. Я хочу верить, что их там не было. Пожалуйста, молитесь за мою семью и поделитесь этим сообщением со всеми, кто мог их видеть", – написал он.

Самое мощное за 126 лет землетрясение случилось в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки был магнитудой 7,2 и 7,5 произошли с разницей в 39 секунд.

В столице страны многие здания разрушены. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обвалилась часть кровли терминала, все рейсы отменили.

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение. По последним данным, 589 человек погибли, еще 2 980 пострадали.