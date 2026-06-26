МВД Венесуэлы опровергло слухи о предупреждениях о цунами после землетрясения

Фото: ТАСС/Ирис Эстрада

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо опроверг сообщения о якобы существовании предупреждений об угрозе цунами после землетрясения. Об этом сообщает телеканал Telesur.

Кабельо подчеркнул, что слухи о цунами распространили некие "беспринципные люди", которые стремятся навредить государству.

По словам главы МВД, никакого предупреждения нет ни в какой из частей страны. Также министр призвал граждан не распространять фейковые новости в соцсетях.

Серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксированы в Венесуэле 24 июня. Число погибших достигло 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения. Однако сведений о погибших или пострадавших россиянах в Венесуэле не поступало.

Произошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за последние 126 лет. При этом афтершоки от могут продолжаться несколько лет, допускали ученые.

