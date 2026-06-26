Женщина родила ребенка среди обломков здания после землетрясения в Венесуэле

Фото: ТАСС/EFE/ЕРАRONALD PENA R

Женщина родила ребенка в обломках здания, которое обрушилось при землетрясении в Венесуэле. Об этом сообщила газета El Mundo, опубликовав соответствующее видео в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По информации издания, женщине помогли волонтеры. Роды прошли без света и медицинского оборудования.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. В штате Яракуй сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5. Позже в Каракасе произошел повторный подземный толчок.

По последним данным, число погибших достигло 235 человек, еще более 4,3 тысячи получили ранения. Многим потребовалось хирургическое вмешательство, а наиболее сложная ситуация складывается в штате Ла-Гуайра.

США направят Венесуэле 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Финансирование будет предоставлено в дополнение к прямому участию американской стороны в поисково-спасательных работах, организации воздушного сообщения и общей координации усилий.

