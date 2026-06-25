США выделят Венесуэле 150 млн долларов для борьбы с последствиями землетрясения

Фото: ТАСС/Михаил Макеев

США направят Венесуэле 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий мощного землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Финансирование будет предоставлено в дополнение к прямому участию американской стороны в поисково-спасательных работах, организации воздушного сообщения и общей координации усилий.

Пятьдесят миллионов долларов поступит через новых двусторонних партнеров, которые ведут деятельность непосредственно на территории Венесуэлы. Оставшиеся 100 миллионов будут перечислены в фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), предназначенный для этой страны.

В ведомстве также отметили, что помимо финансовой поддержки, Госдепартамент помогает гуманитарным организациям с транспортной координацией и выстраиванием взаимодействия с временными органами власти.

Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксировали в штате Яракуй. По последним данным, погибли 188 человек погибли, еще 1 520 получили ранения.