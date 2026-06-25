Путин выразил соболезнования Венесуэле в связи с последствиями землетрясения

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Владимир Путин принес свои соболезнования уполномоченному президенту Венесуэлы Дельси Родригес в связи с последствиями землетрясения на северо-западе страны. Соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Российский лидер выразил сочувствие родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

"Выражаем чувства солидарности и поддержки дружественному венесуэльскому народу в это тяжелое время", – написал президент.

В свою очередь, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия рассмотрит обращение Венесуэлы об оказании помощи, если оно поступит.

"Разумеется, речь идет о первых часах после этой трагедии. Жертв, судя по всему, гораздо больше, чем те цифры, которые пока фигурируют в СМИ", – добавил он.

Две серии мощных землетрясений магнитудами 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле ночью 25 июня. В результате погибли как минимум 32 человека, еще 700 получили травмы. Наибольший ущерб был нанесен штату Ла-Гуайра.

В связи со случившимся геологическая служба США объявила красный уровень тревоги в регионе. Метеорологическая служба Штатов в то же время предупредила о возможном цунами, а сама Венесуэла ввела режим чрезвычайного положения.

Позже в Каракасе случился очередной повторный подземный толчок. Прошедшее землетрясение стало самым сильным в стране за 126 лет.